Легендарна фехтувальниця Харлан ризикує пропустити Олімпіаду через рішення Мінспорту
Ольга Харлан: Враховуючи всі заборони, в особистих змаганнях я не можу відібратися на Олімпіаду
Легенда українського фехтування Ольга Харлан ризикує пропустити Олімпійські ігри в Парижі через рішення Міністерства молоді та спорту України про бойкот змагань за участі представників Росії та Білорусі. Варто зазначити, що Мінспорту очолює колишній фехтувальник Вадим Гутцайт.
«Враховуючи всі заборони, в особистих змаганнях я не можу відібратися на Олімпіаду. Для того, щоб мені потрапити на Ігри, треба заробляти очки. Мені треба брати участь у всіх змаганнях, у тому числі Чемпіонатах Європи та світу.
Наразі я не потрапляю на Олімпіаду – якщо я не буду змагатися в особистому фехтуванні далі, це неможливо і в майбутньому. У мене ще є можливість поїхати на зональний європейський відбір, де розігрується одне місце серед тих країн, які не відібралися на Олімпіаду.
Але якщо туди поїдуть також російські чи білоруські спортсмени, я і там не можу брати участь. Тобто в мене немає навіть змоги поїхати на відбір», – розповіла Харлан в інтерв'ю Трибуні.
Нагадаємо, Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).
Варто зазначити, що Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту.
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