Матч Світоліної у півфіналі Вімблдона покажуть безкоштовно: де і коли вболівати за українку

Українська тенісистка Еліна Світоліна боротиметься за вихід у фінал Вімблдону

Еліна Світоліна втретє в кар'єрі опинилась у півфіналі турніру категорії Grand Slam.

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У фінали Еліна ще не виходила. Вперше це зробити Світоліна може у четвер, о 15:30 за київським часом. У півфінальній битві Еліна зіграє проти чешки Маркети Вондроушової.

Українська тенісистка продовжує дивувати своєю відмінною фізичною формою та технікою гри після повернення з декрету. У травні тенісистка вийшла у чвертьфінал на Ролан Гаррос, а тепер перевершила це досягнення на Вімблдоні.

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Де дивитись матч Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова

В Україні офіційним транслятором Вімблдона є канал Setanta Sports. При цьому компанія вирішила зробити акцію до такої події. Зустріч буде показана безкоштовно на онлайн-платформі Setanta Sports.

Матч українки проти Маркети Вондроушової також буде показаний в прямій трансляції на великому екрані торговельного центру Gulliver в центрі Києва біля метро «Палац спорту».

Нагадуємо, що 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) здолала першу ракетку світу Ігу Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону.