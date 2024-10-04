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«Хоффенхайм» – «Динамо» – 2:0: числа та факти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Хоффенхайм» – «Динамо» – 2:0: числа та факти
50-й матч у єврокубках в складі «Динамо» провів Микола Шапаренко
фото: ФК «Динамо»

Безвиграшна серія «Динамо» у Лізі Європи з 11 березня 2021 року триває 10 ігор

У матчі 2-го туру основного раунду Ліги Європи УЄФА «Динамо» поступилося на Rhein-Neckar-Arena у Зінсхаймі німецькому «Хоффенхайму» (0:2).

До вашої уваги добірка цікавих чисел та фактів за підсумками цієї гри, від пресслужби киян.

  • Перший єврокубковий матч «Динамо» та «Хоффенхайму» завершився поразкою динамівців.
  • «Динамо» провело 31-й матч з клубами Німеччини у єврокубках: 12 перемог, 5 нічиїх, 14 поразок, м’ячі 39-48.
  • 10-та гостьова поразка «Динамо» від німецьких клубів – у 16-й єврокубковій грі.
  • Програшна єврокубкова серія «Динамо» з клубами Німеччини триває 4 гри, а безнічийна – 8: 2 перемоги та 6 поразок.
  • Безвиграшна серія «Динамо» у Лізі Європи з 11 березня 2021 року триває 10 ігор: нічия та 9 поразок.
  • 500-й пропущений гол «Динамо» у єврокубках (1-й м’яч у грі).
  • «Динамо» стало автором 300-го гостьового матчу українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА. Баланс усіх виїзних ігор: +95=65-140 м’ячі 352-455.
  • Перша гостьова єврокубкова поразка «Динамо» при Олександру Шовковському – у 4-й грі.
  • 110-й матч на клубному рівні провів Денис Попов: 27-й – у єврокубках, 77 – в УПЛ та 6 – в Кубку.
  • 80-й матч за динамівців провів Владислав Ванат: 22-й – у єврокубках та 58 – в УПЛ.
  • 50-й матч у єврокубках в складі «Динамо» провів Микола Шапаренко, 45-й – Георгій Бущан, 40-й – Олександр Караваєв, 25-й – Олександр Андрієвський, 20-й – Владислав Дубінчак, 15-й – Владислав Кабаєв,10-й – Володимир Бражко.
  • Перший єврокубковий матч в статусі капітана «Динамо» провів Георгій Бущан, який стає лише 2-м воротарем-динаміцем, який виводив команду на поле у єврокубках за часів Незалежності. Першопроходцем був  Олександр Шовковський: 25 серпня 2004 року, у грі Ліги чемпіонів з Трабзонспором (2:0).
  • Перший матч Володимира Шепелєва за «Динамо» з початку поточного сезону.
  • 26-й раз «Динамо» завершує єврокубковий матч саме з рахунком 0:2, в тому числі 15-й раз в гостях.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, київське «Динамо» провело матч 2-го туру основного раунду Ліги Європи. «Біло-сині» у виїзному поєдинку на стадіоні Rhein-Neckar-Arena у німецькому матчі Зінсхайм з місцевим «Хоффенхаймом» зазнали поразки.

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Теги: ФК «Динамо» Анатолій Пузач Ліга Європи Олександр Шовковський Георгій Бущан Микола Шапаренко Олександр Караваєв Владислав Кабаєв Денис Попов Валерій Лобановський Олександр Андрієвський Юрій Сьомін НОВИНИ ФУТБОЛУ

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