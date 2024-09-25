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Стало відомо, проти кого гратиме Україна в 1/4 фіналу чемпіонату світу з футзалу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, проти кого гратиме Україна в 1/4 фіналу чемпіонату світу з футзалу
Венесуела сенсаційно перемогла Іспанію
фото з відкритих джерел

Венесуела зіграє з Україною у чвертьфіналі чемпіонату світу з футзалу 29 вересня

Збірна Венесуели стане суперником збірної України у чвертьфіналі чемпіонату світу 2024. Венесуела переграла фаворита турніру – збірну Іспанії, з рахунком 2:1.

Варто зазначити, що Венесуела встановила новий національний рекорд на чемпіонатах світу – вперше гратиме у чвертьфіналі. Досі команда лише одного разу діставалася стадії 1/8 фіналу – на своєму дебютному чемпіонаті світу 2021.

Натомість іспанія вперше не гратиме у чвертьфіналах мундіалю за його новітнього формату (з 2012 року). Відтоді команда виходила до 1/4-ї на трьох чемпіонатах поспіль, а також двічі здобувала «срібло» (2012).

Матч Україна – Венесуела у чвертьфіналі чемпіонату світу відбудеться в неділю, 29 вересня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Як повідомлялося, збірна України з футзалу стартувала з перемоги в плей-оф чемпіонату світу 2024. «Синьо-жовті» переграли Нідерланди.

На шостій хвилині першого тайму рахунок відкрила збірна України. Михайло Зварич закинув м'яч у порожні ворота після гольової передачі Даниїла Абакшина. Нідерландці гостро відповіли вже під кінець 20-хвилинки – Україну від пропущеного голу врятувала стійка. 

Вже у другому таймі Нідерланди зрівняли рахунок у поєдинку. Натомість «синьо-жовтим» вистачило двох хвилин, аби вдруге вийти вперед. Незадовго після виходу на заміну ударом з гострого кута автором м'яча став Андрій Мельник – 2:1.

Фінальний рахунок Мельник встановив уже на заключній хвилині основного часу – вразив ворота під час зміни голкіпера, оформив дубль та довершив перемогу 3:1.

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Вже 21 вересня національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру.

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Теги: футзал навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Венесуела Іспанія чемпіонат світу

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