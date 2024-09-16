«Болонья» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
Гру «Болонья» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
У середу, 18 вересня, донецький «Шахтар» зіграє з італійською «Болоньєю» матч першого туру Ліги чемпіонів.
Гра пройде у Болоньї на стадіоні «Ренато Даль-Ара». Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.
Гру «Болонья» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.
Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.
Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:
- «Баварія» (вдома)
- «Боруссія» Дортмунд (на виїзді)
- «Аталанта» (вдома)
- «Арсенал» (на виїзді)
- «Янг Бойз» (вдома)
- ПСВ (на виїзді)
- «Брест» (вдома)
- «Болонья» (на виїзді)
Варто зазначити, що у сезоні-2024/25 змінився формат турніру: кількість учасників зросте до 36, а замість традиційного групового етапу використовуватиметься загальна таблиця. Кожен клуб проведе 8 матчів із різними суперниками.
Нагадаємо, аналітики британської спортивної аналітичної компанії Opta визначили фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу, в якій стартуватимуть 36 клубів.
Суперкомп’ютер змоделював змагання 2024-25 років 10 тис. разів і підтвердив свої відсотки перед турніром.
Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.
У донецького «Шахтаря» шанси до здобуття трофею, згідно прогнозу, дорівнюють 0%. А вихід «Шахтаря» до плей-офф Opta оцінила в 3.9% – другий найнижчий показник серед усіх клубів після словацького «Слована» (1,2%).
Коментарі — 0