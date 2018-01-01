Київ перед фіналом Ліги чемпіонів прийме засідання Виконкому УЄФА

Захід відбудеться наприкінці травня, а саме 24-го числа

Наприкінці травня 2018 року Київ стане справжньою столицею європейського футболу На 42-му Конгресі УЄФА, який днями відбувся у Братиславі, було прийнято рішення, що наступне засідання виконавчого комітету організації буде проведено 24 травня у Києві. Саме цей захід можна вважати початком насичених подіями днів в українській столиці, інформує



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Захід відбудеться наприкінці травня, а саме 24-го числа

Наприкінці травня 2018 року Київ стане справжньою столицею європейського футболу

На 42-му Конгресі УЄФА, який днями відбувся у Братиславі, було прийнято рішення, що наступне засідання виконавчого комітету організації буде проведено 24 травня у Києві.

Саме цей захід можна вважати початком насичених подіями днів в українській столиці, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Цього ж дня, 24 травня, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться 17-й за ліком фінал розіграшу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА (початок матчу – о 19.00 за київським часом).

Уже відомі всі деталі розміщення та проживання гостей. Також є інформація й про нюанси роботи столичного транспорту у ці дні.

У свою чергу, аеропорт «Бориспіль» опублікував тимчасові правила слот-координації у день вирішального двобою чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться у Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

На початку лютого представники УЄФА перевірили готовність столиці до проведення двох фіналів найпрестижніших клубних змагань Старого Світу, а у середині місяця на НСК «Олімпійський» відбувся тренінг-семінар для інструкторів стюардів, які працюватимуть на цих поєдинках.

У межах підготовки та проведення всіх заходів із 24 по 27 травня на головній вулиці Києва, Хрещатику, відбуватиметься «Фестиваль чемпіонів».

Нагадаємо, УЄФА може заборонити російським фанатам відвідувати виїзні матчі.