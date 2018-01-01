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    Київ перед фіналом Ліги чемпіонів прийме засідання Виконкому УЄФА

    Захід відбудеться наприкінці травня, а саме 24-го числа
    Наприкінці травня 2018 року Київ стане справжньою столицею європейського футболу На 42-му Конгресі УЄФА, який днями відбувся у Братиславі, було прийнято рішення, що наступне засідання виконавчого комітету організації буде проведено 24 травня у Києві. Саме цей захід можна вважати початком насичених подіями днів в українській столиці, інформує
    • Сьогодні, 14:51
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    Захід відбудеться наприкінці травня, а саме 24-го числа

    Наприкінці травня 2018 року Київ стане справжньою столицею європейського футболу

    На 42-му Конгресі УЄФА, який днями відбувся у Братиславі, було прийнято рішення, що наступне засідання виконавчого комітету організації буде проведено 24 травня у Києві.

    Саме цей захід можна вважати початком насичених подіями днів в українській столиці, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Цього ж дня, 24 травня, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться 17-й за ліком фінал розіграшу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА (початок матчу – о 19.00 за київським часом).

    Уже відомі всі деталі розміщення та проживання гостей. Також є інформація й про нюанси роботи столичного транспорту у ці дні.

    У свою чергу, аеропорт «Бориспіль» опублікував тимчасові правила слот-координації у день вирішального двобою чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться у Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

    На початку лютого представники УЄФА перевірили готовність столиці до проведення двох фіналів найпрестижніших клубних змагань Старого Світу, а у середині місяця на НСК «Олімпійський» відбувся тренінг-семінар для інструкторів стюардів, які працюватимуть на цих поєдинках.

    У межах підготовки та проведення всіх заходів із 24 по 27 травня на головній вулиці Києва, Хрещатику, відбуватиметься «Фестиваль чемпіонів».

    Нагадаємо, УЄФА може заборонити російським фанатам відвідувати виїзні матчі.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ Аеропорт Бориспіль Ліга чемпіонів
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