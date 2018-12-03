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    Київ прийматиме чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон»

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    Київ прийматиме чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон»

    Україні довірили провести турнір у 2020 році

    Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з веслування на човнах «Дракон» серед національних команд за версією EDBF у 2020 році.

    Змагання відбудуться у Києві.

    Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Проведення європейської першості в Україні підтримала на своєму засіданні комісія Європейської федерації з веслування на човнах «Дракон».

    Зазначається, що рішенню щодо проведення змагань в Україні, зокрема, передувала робоча зустріч з президентом Європейської федерації з веслування на човнах «Дракон» Клаудіо Шермі під час його візиту до Києва.

    Київ чемпіонат Європи веслування
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