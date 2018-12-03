Київ прийматиме чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон»



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Україні довірили провести турнір у 2020 році

Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з веслування на човнах «Дракон» серед національних команд за версією EDBF у 2020 році.

Змагання відбудуться у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Проведення європейської першості в Україні підтримала на своєму засіданні комісія Європейської федерації з веслування на човнах «Дракон».

Зазначається, що рішенню щодо проведення змагань в Україні, зокрема, передувала робоча зустріч з президентом Європейської федерації з веслування на човнах «Дракон» Клаудіо Шермі під час його візиту до Києва.