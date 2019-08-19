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    Шість голів у семи матчах. Український форвард бельгійського «Ґента» розкрив секрет результативності

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    Роман Яремчук вже подумки в Лізі Європи - Шість голів у семи матчах. Український форвард бельгійського «Ґента» розкрив секрет результативності
    Роман Яремчук вже подумки в Лізі Європи
    UA-Футбол

    Роман Яремчук на старті сезону-2019/2020 виглядає нестримним

    У матчі четвертого туру бельгійської Ліги Жюпіле «Гент» обіграв вдома «Остенде» з рахунком 2:0. Український нападник переможців Роман Яремчук відкрив рахунок в цьому матчі.

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    23-річний українець вийшов у стартовому складі і забив на 48-й хвилині матчу. То вже шостий гол для Романа в семи матчах цього сезону. 

    «Ми провели хороший матч і здобули перемогу, але всі думки вже сконцентровані на Лізі Європи. Наше завдання – вийти в групу, і для цього потрібно обігравати хорватську «Рієку». Мої результати? Я просто старанно працюю кожен день, а також дуже допомагає довіра тренера. У нас класна атмосфера в команді, я радий грати з цими партнерами», - сказав Яремчук в експрес-коментарі після гри.

    Додамо, що проти «Остенде» грало ще два українці: центральний оборонець Ігор Пластун провів весь поєдинок в основі, а хавбек Роман Безус вийшов на заміну на 63-й хвилині.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Роман Безус Роман Яремчук ФК «Ґент» ФК «Остенде» Ліга Жюпіле Ігор Пластун
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