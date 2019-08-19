Шість голів у семи матчах. Український форвард бельгійського «Ґента» розкрив секрет результативності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Яремчук вже подумки в Лізі Європи UA-Футбол

Роман Яремчук на старті сезону-2019/2020 виглядає нестримним

У матчі четвертого туру бельгійської Ліги Жюпіле «Гент» обіграв вдома «Остенде» з рахунком 2:0. Український нападник переможців Роман Яремчук відкрив рахунок в цьому матчі.

23-річний українець вийшов у стартовому складі і забив на 48-й хвилині матчу. То вже шостий гол для Романа в семи матчах цього сезону.

«Ми провели хороший матч і здобули перемогу, але всі думки вже сконцентровані на Лізі Європи. Наше завдання – вийти в групу, і для цього потрібно обігравати хорватську «Рієку». Мої результати? Я просто старанно працюю кожен день, а також дуже допомагає довіра тренера. У нас класна атмосфера в команді, я радий грати з цими партнерами», - сказав Яремчук в експрес-коментарі після гри.

Додамо, що проти «Остенде» грало ще два українці: центральний оборонець Ігор Пластун провів весь поєдинок в основі, а хавбек Роман Безус вийшов на заміну на 63-й хвилині.