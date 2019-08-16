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    З динамівським серцем. Суркіс знайшов заміну Михайличенку

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    Тепер Володимир Безсонов реалізовуватиме свій досвід на посаді спортивного директора - З динамівським серцем. Суркіс знайшов заміну Михайличенку
    Тепер Володимир Безсонов реалізовуватиме свій досвід на посаді спортивного директора
    Динамо від Шурика

    Відданість ідеалам у київському клубі зростає до незбагненних меж

    Колишній гравець київського «Динамо» Володимир Безсонов призначений тимчасово виконуючим обов'язки спортивного директора столичного клубу. Про це на представлені нового тренерського штабу команди повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

    Ця посада виявилася вакантною після того, як Олексій Михайличенко був призначений головним тренером «біло-синіх».

    61-річний Володимир Безсонов працював у київському клубі селекціонером. За киян Володимир Васильович виступав з 1976-го по 1990-й роки.

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