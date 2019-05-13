Київське «Динамо» після перегляду відмовилося від 17-річного росіянина Джафарова
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Гусейн Джафаров
Завтра Джафарову виповниться 18 років, після чого він зможе підписати перший професійний контракт в своїй кар'єрі.
Півзахисник Гусейн Джафаров, який перебував на перегляді в «Динамо», покинув розташування команди. Про це інформує dynamomania.com.
Нагадаємо, що 17-річний футболіст з подвійним громадянством (Росії та Азербайджану), який раніше виступав в першості Санкт-Петербурга і грав у пляжний футбол, провів в Києві деякий час, тренуючись з «Динамо» U-19.
Відзначимо, що завтра Джафарову виповниться 18 років, після чого він зможе підписати перший професійний контракт в своїй кар'єрі.
Раніше футболіст також перебував на перегляді в казанському «Рубіні».