Київське «Динамо» після перегляду відмовилося від 17-річного росіянина Джафарова



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Гусейн Джафаров

Завтра Джафарову виповниться 18 років, після чого він зможе підписати перший професійний контракт в своїй кар'єрі.

Півзахисник Гусейн Джафаров, який перебував на перегляді в «Динамо», покинув розташування команди. Про це інформує dynamomania.com.

Нагадаємо, що 17-річний футболіст з подвійним громадянством (Росії та Азербайджану), який раніше виступав в першості Санкт-Петербурга і грав у пляжний футбол, провів в Києві деякий час, тренуючись з «Динамо» U-19.

Відзначимо, що завтра Джафарову виповниться 18 років, після чого він зможе підписати перший професійний контракт в своїй кар'єрі.

Раніше футболіст також перебував на перегляді в казанському «Рубіні».