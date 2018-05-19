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    Київський «Арсенал» повернувся в Прем'єр-лігу України

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    Фото: ФК Арсенал-Київ
    Фото: ФК Арсенал-Київ

    Столичний клуб став чемпіоном першої ліги України

    Київський «Арсенал» обіграв «Кремінь» (2:0) та став чемпіоном першої ліги України.

    Таким чином, київський клуб отримав пряму путівку в Прем'єр-лігу України.

    Останній раз «Арсенал» грав в УПЛ в сезоні 2013/14, після чого знявся з турніру і перевівся в аматори.

    Оновлений «Арсенал-Київ» дебютний сезон у професійному футболі почав в 2015 році. У прем'єрний сезон кияни посіли тільки шосте місце у Другій лізі, проте завдяки розширенню дивізіону отримали право на підвищення.

    У дебютному розіграші першого дивізіону «каноніри» стали десятими, а вже з другої спроби виграли лігу.

    У свою чергу «Полтава» зіграє з «Чорноморцем» в перехідних матчах, «Десна» - зі «Зіркою».

    Як відомо, у першу лігу України вилетіла «Сталь», яка розгромно програла «Карпатам».

    Джерело: ua-football.com

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