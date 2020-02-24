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    Київський Євро-2020 з художньої гімнастики встановив рекорд ще до початку

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    Київ прийматиме Євро-2020 - Київський Євро-2020 з художньої гімнастики встановив рекорд ще до початку
    Київ прийматиме Євро-2020

    У травні столиця України прийматиме 36-му Чемпіонат Європи з художньої гімнастки, але ціни на квитки на дане свято спорту кусаються

    Очікується, що Євро-2020 стане рекордним за кількістю учасниць.

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    Організацією турніру займається клан Дерюгіних, одним з амбасадорів змагань виступає віце-президент федерації Іріша Олегівна Блохіна.

    Загалом у Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики “Київ-2020” змагатимуться 311 гімнасток з 41 країни. З них зареєстровані 171 сеніорка (45 в індивідуальних вправах і 25 групових команд) та 140 юніорів (в індивідуальних вправах).

    Є й ще один рекорд. Але він, швидше зі знаком мінус.

    Квитки на Євро-2020 – лише для обраних, за інформацією офіційного сайту змагань – вони коштуватимуть від 400 грн. Ціни на квитки розраховані не у національній валюті, а у євро, вартість від €13 до 35.

    Чемпіонат Європи з художньої гімнастки відбудеться з 21 по 24 травня 2020 року у Київському палаці спорту.

    Схоже, даний турнір розрахований зовсім не на українців.

    Київ художня гімнастика Ірина Дерюгіна Іріша Блохіна
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