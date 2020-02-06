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    «Яка різниця?» Дерюгіна везе збірну на комерційний старт у Москву

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    Останнім часом Ірина Іванівна Дерюгіна звикла до світла кремлівських зірок - «Яка різниця?» Дерюгіна везе збірну на комерційний старт у Москву
    Останнім часом Ірина Іванівна Дерюгіна звикла до світла кремлівських зірок
    Instagram Ірини Дерюгіної

    Нещодавно Білокам’яну тренерка збірної України відвідала особисто

    Українські гімнастки виступлять на Ґран-прі Москви. То за умови, що особливої потреби в цьому немає, бо максимальну кількість ліцензій на Олімпіаду в Токіо наші художниці вже отримали.

    Ґран-прі Москви відбудеться 7-9 лютого.

    himno
    Розклад змагань

    Зауважимо, що не далі як тиждень тому наставниця збірної України Ірина Іванівна Дерюгіна побувала на симпозіумі Міжнародної федерації гімнастики у Москві, про що сумлінно відрапортувала у власному Instagram.

    Таким чином, наші спортсмени продовжують відвідувати країну-агресора уже майже після шести років війни з РФ. Війни, яка відібрала життя близько 13-ти тисяч українців.

    Єдиним винятком на тлі загальної тенденції стала збірна України з санного спорту, яка відмовилася виступати на чемпіонаті світу в Сочі.

     Читайте також: Тренер збірної з художньої гімнастики Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько
    художня гімнастика Збірна України Ірина Дерюгіна спорт поза політикою
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