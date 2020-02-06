«Яка різниця?» Дерюгіна везе збірну на комерційний старт у Москву



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Останнім часом Ірина Іванівна Дерюгіна звикла до світла кремлівських зірок Instagram Ірини Дерюгіної

Нещодавно Білокам’яну тренерка збірної України відвідала особисто

Українські гімнастки виступлять на Ґран-прі Москви. То за умови, що особливої потреби в цьому немає, бо максимальну кількість ліцензій на Олімпіаду в Токіо наші художниці вже отримали.

Ґран-прі Москви відбудеться 7-9 лютого.

Розклад змагань

Зауважимо, що не далі як тиждень тому наставниця збірної України Ірина Іванівна Дерюгіна побувала на симпозіумі Міжнародної федерації гімнастики у Москві, про що сумлінно відрапортувала у власному Instagram.

Таким чином, наші спортсмени продовжують відвідувати країну-агресора уже майже після шести років війни з РФ. Війни, яка відібрала життя близько 13-ти тисяч українців.

Єдиним винятком на тлі загальної тенденції стала збірна України з санного спорту, яка відмовилася виступати на чемпіонаті світу в Сочі.