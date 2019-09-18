  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кирило Петров: хотів би бути арбітром – у них поляни та проститутки

    • Розсилка
    Кирило Петров - Кирило Петров: хотів би бути арбітром – у них поляни та проститутки
    Кирило Петров
    Report.az

    Захисник азербайджанського «Нефтчі» прокоментував суддівство в Україні

    Український захисник азербайджанського «Нефтчі» Кирило Петров прокоментував суддівство на батьківщині.

    «Багато було ситуацій, коли судді забирали чиїсь гроші. Ми також, коли проти «Шахтаря» грали, Срна і так, і так цей м’яч руками відбивав. Здається, Іщенко був. Сидимо в аеропорту, підхожу до нього і кажу: «Ви забрали в моєї дитини молоко». Він відповідає: «Вибачте, вибачте». А потім ходять чутки, що в них там «поляни», проститутки, кухня та все інше. Гуляють по дві ночі. Я б теж був суддею. А де судді відпочивають? Як Риба казав: «Приїжджаю в Таїланд – там один суддя. Приїжджаю туди – там інший», - розповів Петров у шоу «Бомбардир».

    Вихованець київського «Динамо» Петров з 2017 року виступає в Азербайджані за «Нефтчі» з Баку.

    Читайте також: Кирило Петров: українці ніколи не були братами з росіянами
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кирило Петров ФК «Нефтчі»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ