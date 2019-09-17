Кирило Петров: українці ніколи не були братами з росіянами



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Український футболіст поділився думкою про стосунки України та Росії

Український захисник азербайджанського «Нефтчі» Кирило Петров поділився в шоу «Бомбардир» власною думкою про стосунки між Україною та Росією. При цьому футболіст не вважає народи цих країн спорідненими.

«Ми ніколи не були якимись братами, оскільки завжди відрізнялися: і характером, і поведінкою, і іншими багатьма аспектами. Для мене вони ніколи братами не були. Хоча моє прізвище і Петров, та мене тут не вважають росіянином, називають Кирилом. Росіян в Азербайджані не люблять. Ще з 1991 року, коли військові танками чавили людей, які відстоювали право на свою країну. Сюди приїздить чимало росіян. Вони поводяться не так, як ми. Ми – більш привітні та спокійні, вони – більш нахабні. Тому так завжди було, що ми ніби дуже схожі, та насправді дуже різні», - зазначив Петров.

Вихованець київського «Динамо» Петров з 2017 року виступає в Азербайджані за «Нефтчі» з Баку.

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