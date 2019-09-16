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    Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу

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    Трофей клубного чемпіонату світу з футболу - Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу
    Трофей клубного чемпіонату світу з футболу
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    Змагання відбудуться в грудні в Катарі

    ФІФА провела жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в грудні у Катарі.

    У першому раунді господарі змагань з «Аль-Садд» зіграють проти «Іангена» з Конфедерації Океані.

    Переможець першого матчу в другому раунді зіграє проти мексиканського «Монтеррея», а туніський «Есперанс» зустрінеться з переможцем азіатської Ліги чемпіонів, який має визначитися пізніше.

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    У півфіналах переможець європейської Ліги чемпіонів «Ліверпуль» зійдеться з переможцем пари з «Монтерреєм», а володар Кубка Лібертадорес зійдеться з переможцем пари за участі «Есперанса».  

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