Журнал Sports Illustrated назвав найкращого спортсмена року

Видання зробило лауреатом легенду американського футболу Бреді

Найкращим спортсменом року за версією журналу Sports Illustrated став Том Бреді. Американський футболіст отримав нагороду вдруге. Вперше він став лауреатом 16 рокув тому.

«2005 року, коли я вперше отримав цю нагороду, то був новачком, якому було що доводити. І зараз, думаю, відчуваю те саме. Я, звичайно, ніколи не уявляв своє майбутнє таким», – наводить слова Бреді журнал на своєму сайті.

44 річний гравець сім разів ставав чемпіоном Супербоула, п'ять разів – MVP Супербоула та є фаворитом на здобуття четвертої нагороди MVP регулярного сезону. Том 19 років виступав за «Нью-Інгленд Петріотс», а 2019 року перейшов до «Тампи», з якою одразу став чемпіоном.

Бреді став третьою людиною, якій вдалося виграти нагороду, що вручається Sports Illustrated, більше одного разу. Він приєднався до Тайгера Вудса (1996 та 2000) та Леброна Джеймса (2012, 2016 та 2020).