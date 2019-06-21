Кличко розповів, на коли планує проведення бою за участю Усика в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко обіцяє, що бій Усика в Києві буде Станіслав Груздєв

Плани суттєво підкоригувала травма Олександра

Мер Києва Віталій Кличко, котрий одночасно є керівником промоутерської компанії К2, розповів, наскільки реальним є проведення бою за участю колишнього абсолютного чемпіона світу в важкій вазі Олександра Усика у Києві, на «Олімпійському».

«Ці плани є, але їх реалізація залежить від багатьох складових, - сказав Віталій Володимирович в інтерв'ю «Главкому». - Усик зараз вирішив спробувати свої сили у важкій вазі, взяв паузу, травмувався і знаходиться в процесі реабілітації. Цього року, на жаль, такий поєдинок не відбудеться. Плануємо на наступний».

Нагадаємо, що захистивши титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі в бою з британцем Тоні Беллью, Усик вирішив перейти у суперважкий дивізіон і тим самим добровільно відмовився від титулів. Дебют Олександра в новій вазі мав відбутися у травні, у поєдинку проти камерунця Карлоса Такама. Але українець травмувався і відповідно відтермінував дебют на невизначений термін.