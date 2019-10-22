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    Клуб НБА продовжив угоду з сином Сабоніса

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    Домантас Сабоніс - Клуб НБА продовжив угоду з сином Сабоніса
    Домантас Сабоніс
    НБА

    Угоду продовжено ще на чотири роки за 77 мільйонів доларів

    «Індіана» домовилася з литовським центровим Домантасом Сабонісом продовжити угоду ще на 4 роки за 77 мільйонів доларів.

    Разом з бонусами загальний заробіток сина легендарного литовського баскетболіста Арвідаса Сабоніса може сягнути 85-ти мільйонів, інформує оглядач ESPN Едріан Воджнаровський.

    Сабоніс-молодший міг стати наступного літа вільним агентом, якби не узгодив продовження угоди до 21 жовтня.

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    Нова угода набуде чинності з початком 2020 року.

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