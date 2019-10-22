Клуб НБА продовжив угоду з сином Сабоніса
Домантас Сабоніс
НБА
Угоду продовжено ще на чотири роки за 77 мільйонів доларів
«Індіана» домовилася з литовським центровим Домантасом Сабонісом продовжити угоду ще на 4 роки за 77 мільйонів доларів.
Разом з бонусами загальний заробіток сина легендарного литовського баскетболіста Арвідаса Сабоніса може сягнути 85-ти мільйонів, інформує оглядач ESPN Едріан Воджнаровський.
Сабоніс-молодший міг стати наступного літа вільним агентом, якби не узгодив продовження угоди до 21 жовтня.
Нова угода набуде чинності з початком 2020 року.