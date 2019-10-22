Клуб НБА продовжив угоду з сином Сабоніса



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Домантас Сабоніс НБА

Угоду продовжено ще на чотири роки за 77 мільйонів доларів

«Індіана» домовилася з литовським центровим Домантасом Сабонісом продовжити угоду ще на 4 роки за 77 мільйонів доларів.

Разом з бонусами загальний заробіток сина легендарного литовського баскетболіста Арвідаса Сабоніса може сягнути 85-ти мільйонів, інформує оглядач ESPN Едріан Воджнаровський.

Сабоніс-молодший міг стати наступного літа вільним агентом, якби не узгодив продовження угоди до 21 жовтня.

Нова угода набуде чинності з початком 2020 року.