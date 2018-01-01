Клуб української Прем'єр-ліги обіцяє погасити всі борги до відновлення сезону
- Сьогодні, 20:23
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У клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці
«Зірка» обіцяє вирішити всі фінансові проблеми до середини лютого.
Клуб з Кропивницького через фінансові проблеми не проводить збори на Середземномор'ї, тренуючись в Україні.
В кінці січня повідомлялося, що в клубі почали виплачувати старі борги перед футболістами та персоналом.
2 лютого телеканал «Футбол 1» повідомив, що у клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці, але президент Максим Березкін уже пообіцяв виплатити і ці гроші до відновлення сезону (18 лютого).
«Зірка» пішла на зимову перерву на дев'ятій позиції в УПЛ.
Від зони вильоту команду відокремлюють всього три очки.
В останні тижні команда Романа Монарьова бере участь в товариському Кубку Придніпров'я, в рамках якого 1-го лютого зіграла внічию з аматорською «Вікторією» (1:1).
Джерело: sportarena.com