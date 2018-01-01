Клуб української Прем'єр-ліги обіцяє погасити всі борги до відновлення сезону

У клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці

«Зірка» обіцяє вирішити всі фінансові проблеми до середини лютого. Клуб з Кропивницького через фінансові проблеми не проводить збори на Середземномор'ї, тренуючись в Україні. В кінці січня повідомлялося, що в клубі почали виплачувати старі борги перед футболістами та персоналом. 2 лютого телеканал «Футбол 1» повідомив, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Зірки Максим Березкін. Фото: latifundist.com

У клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці

«Зірка» обіцяє вирішити всі фінансові проблеми до середини лютого.

Клуб з Кропивницького через фінансові проблеми не проводить збори на Середземномор'ї, тренуючись в Україні.

В кінці січня повідомлялося, що в клубі почали виплачувати старі борги перед футболістами та персоналом.

2 лютого телеканал «Футбол 1» повідомив, що у клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці, але президент Максим Березкін уже пообіцяв виплатити і ці гроші до відновлення сезону (18 лютого).

«Зірка» пішла на зимову перерву на дев'ятій позиції в УПЛ.

Від зони вильоту команду відокремлюють всього три очки.

В останні тижні команда Романа Монарьова бере участь в товариському Кубку Придніпров'я, в рамках якого 1-го лютого зіграла внічию з аматорською «Вікторією» (1:1).

Джерело: sportarena.com