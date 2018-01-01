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    Клуб української Прем'єр-ліги обіцяє погасити всі борги до відновлення сезону

    У клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці
    «Зірка» обіцяє вирішити всі фінансові проблеми до середини лютого. Клуб з Кропивницького через фінансові проблеми не проводить збори на Середземномор'ї, тренуючись в Україні. В кінці січня повідомлялося, що в клубі почали виплачувати старі борги перед футболістами та персоналом. 2 лютого телеканал «Футбол 1» повідомив, що
    • Сьогодні, 20:23
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    <span>Президент Зірки Максим Березкін. Фото: latifundist.com</span>
    Президент Зірки Максим Березкін. Фото: latifundist.com

    У клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці

    «Зірка» обіцяє вирішити всі фінансові проблеми до середини лютого.

    Клуб з Кропивницького через фінансові проблеми не проводить збори на Середземномор'ї, тренуючись в Україні.

    В кінці січня повідомлялося, що в клубі почали виплачувати старі борги перед футболістами та персоналом.

    2 лютого телеканал «Футбол 1» повідомив, що у клубу залишилися борги по зарплаті перед гравцями тільки за два місяці, але президент Максим Березкін уже пообіцяв виплатити і ці гроші до відновлення сезону (18 лютого).

    «Зірка» пішла на зимову перерву на дев'ятій позиції в УПЛ.

    Від зони вильоту команду відокремлюють всього три очки.

    В останні тижні команда Романа Монарьова бере участь в товариському Кубку Придніпров'я, в рамках якого 1-го лютого зіграла внічию з аматорською «Вікторією» (1:1).

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зірка»
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