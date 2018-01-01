Клуб української Прем'єр-ліги почав виплачувати борги по зарплатах
- Сьогодні, 14:07
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Фото: ФК Зірка
При цьому, погашають заборгованість не тільки перед футболістами, але і працівниками клубу
Керівництво «Зірки» почало виплачувати борги по зарплатах.
Заборгованість виплачується невеликими сумами. Керівництво кропивницького клубу пообіцяло, що продовжить гасити борги і надалі.
При цьому, погашають заборгованість в «Зірці» не тільки перед футболістами, але і працівниками клубу.
«Зірка» - єдиний клуб УПЛ, який не відправився на закордонний збір взимку.
Першу частину сезону клуб з Кропивницького завершив на дев'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату України.
У 19 турах команда Романа Монарьова набрала 18 очок.
Джерело: sportarena.com