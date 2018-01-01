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    Клуб української Прем'єр-ліги почав виплачувати борги по зарплатах

    При цьому, погашають заборгованість не тільки перед футболістами, але і працівниками клубу
    Керівництво «Зірки» почало виплачувати борги по зарплатах. Заборгованість виплачується невеликими сумами. Керівництво кропивницького клубу пообіцяло, що продовжить гасити борги і надалі. При цьому, погашають заборгованість в «Зірці» не тільки перед футболістами, але і працівниками клубу. «Зірка» - єдиний клуб
    • Сьогодні, 14:07
    • Розсилка
    Фото: ФК Зірка
    Фото: ФК Зірка

    При цьому, погашають заборгованість не тільки перед футболістами, але і працівниками клубу

    Керівництво «Зірки» почало виплачувати борги по зарплатах.

    Заборгованість виплачується невеликими сумами. Керівництво кропивницького клубу пообіцяло, що продовжить гасити борги і надалі.

    При цьому, погашають заборгованість в «Зірці» не тільки перед футболістами, але і працівниками клубу.

    «Зірка» - єдиний клуб УПЛ, який не відправився на закордонний збір взимку.

    Першу частину сезону клуб з Кропивницького завершив на дев'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату України.

    У 19 турах команда Романа Монарьова набрала 18 очок.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зірка»
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