Клуб української Прем'єр-ліги може не поїхати на закордонні збори через фінансові проблеми

Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами

«Зірка» може не знайти коштів, щоб провести підготовку до весняної частини сезону за межами України. Повідомляється, що команда проведе зимові збори в Кропивницькому. Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами. Тому закордонний збір наразі не виглядає реалістичним. За підсумками 19 турів «Зірка» з 18



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Фото: ФК Зірка

Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами

«Зірка» може не знайти коштів, щоб провести підготовку до весняної частини сезону за межами України.

Повідомляється, що команда проведе зимові збори в Кропивницькому.

Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами.

Тому закордонний збір наразі не виглядає реалістичним.

За підсумками 19 турів «Зірка» з 18 очками займає 9 місце в УПЛ.

Нагадаємо, «Зірка» готова відпустити своїх лідерів в інші клуби, але тільки за гроші.

Також стало відомо, що клуб з Кропивницького припинив співпрацю з іспанським легіонером.

Джерело: sportarena.com