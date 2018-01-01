Клуб української Прем'єр-ліги може не поїхати на закордонні збори через фінансові проблеми
- Сьогодні, 18:39
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Фото: ФК Зірка
Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами
«Зірка» може не знайти коштів, щоб провести підготовку до весняної частини сезону за межами України.
Повідомляється, що команда проведе зимові збори в Кропивницькому.
Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами.
Тому закордонний збір наразі не виглядає реалістичним.
За підсумками 19 турів «Зірка» з 18 очками займає 9 місце в УПЛ.
Нагадаємо, «Зірка» готова відпустити своїх лідерів в інші клуби, але тільки за гроші.
Також стало відомо, що клуб з Кропивницького припинив співпрацю з іспанським легіонером.
Джерело: sportarena.com