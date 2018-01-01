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    Клуб української Прем'єр-ліги може не поїхати на закордонні збори через фінансові проблеми

    Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами
    «Зірка» може не знайти коштів, щоб провести підготовку до весняної частини сезону за межами України. Повідомляється, що команда проведе зимові збори в Кропивницькому. Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами. Тому закордонний збір наразі не виглядає реалістичним. За підсумками 19 турів «Зірка» з 18
    • Сьогодні, 18:39
    • Розсилка
    Фото: ФК Зірка
    Фото: ФК Зірка

    Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами

    «Зірка» може не знайти коштів, щоб провести підготовку до весняної частини сезону за межами України.

    Повідомляється, що команда проведе зимові збори в Кропивницькому.

    Клуб має не лише борги перед персоналом, а й футболістами.

    Тому закордонний збір наразі не виглядає реалістичним.

    За підсумками 19 турів «Зірка» з 18 очками займає 9 місце в УПЛ.

    Нагадаємо, «Зірка» готова відпустити своїх лідерів в інші клуби, але тільки за гроші.

    Також стало відомо, що клуб з Кропивницького припинив співпрацю з іспанським легіонером.

    Джерело: sportarena.com

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