Клуб, який планує придбати голкіпера збірної України, може отримати покарання за расистські вигуки фанів

«Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти «Ювентуса»

Міланський «Інтер» може мати серйозні неприємності через своїх уболівальників. Серія А відкрила справу через повідомлення про расистські вигуки на адресу хавбека туринського «Ювентуса» Блеза Матюйді. «Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти «Ювентуса»

Міланський «Інтер» може мати серйозні неприємності через своїх уболівальників.

Серія А відкрила справу через повідомлення про расистські вигуки на адресу хавбека туринського «Ювентуса» Блеза Матюйді.

«Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти «Ювентуса» (2:3), повідомляє Football Italia.

За інформацією видання, відповідальні особи ліги вже відкрили дисциплінарну справу через підозри щодо проявів расизму щодо півзахисника «зебр» Блеза Матюйді.

Зазначимо, що 31-річний француз не вперше жаліється на образи на ґрунті расизму.

Раніше в подібному він звинуватив фанів «Кальярі», але нарікання не підтвердились і сардинці уникли покарання.

Нещодавно форвард «Вест Бромвіча» Джей Родрігес був виправданий у справі щодо расизму, в проявах якого його звинуватив захисник «Брайтона» Гаетан Бонг.

Як відомо, «Інтер» не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» Андрія Луніна.

Джерело: Футбол 24