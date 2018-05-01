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    Клуб, який планує придбати голкіпера збірної України, може отримати покарання за расистські вигуки фанів

    «Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти «Ювентуса»
    Міланський «Інтер» може мати серйозні неприємності через своїх уболівальників. Серія А відкрила справу через повідомлення про расистські вигуки на адресу хавбека туринського «Ювентуса» Блеза Матюйді. «Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти
    • Сьогодні, 10:07
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    «Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти «Ювентуса»

    Міланський «Інтер» може мати серйозні неприємності через своїх уболівальників.

    Серія А відкрила справу через повідомлення про расистські вигуки на адресу хавбека туринського «Ювентуса» Блеза Матюйді.

    «Чорно-сині» можуть отримати санкції за поведінку своїх фанатів у матчі 35-го туру Серії А проти «Ювентуса» (2:3), повідомляє Football Italia.

    За інформацією видання, відповідальні особи ліги вже відкрили дисциплінарну справу через підозри щодо проявів расизму щодо півзахисника «зебр» Блеза Матюйді.

    Зазначимо, що 31-річний француз не вперше жаліється на образи на ґрунті расизму.

    Раніше в подібному він звинуватив фанів «Кальярі», але нарікання не підтвердились і сардинці уникли покарання.

    Нещодавно форвард «Вест Бромвіча» Джей Родрігес був виправданий у справі щодо расизму, в проявах якого його звинуватив захисник «Брайтона» Гаетан Бонг.

    Як відомо, «Інтер» не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» Андрія Луніна.

    Джерело: Футбол 24

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