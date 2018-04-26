Італійський футбольний гранд не припиняє спроби підписати голкіпера збірної України
- 26 Квiтня, 20:21
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Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори
«Інтер» не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» Андрія Луніна.
Про це повідомляє Fcinter1908.it.
Зазначається, що воротар віддає перевагу міланському клубу, незважаючи на інтерес інших.
Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори і більш детально обговорити питання трансферу.
Раніше повідомлялося, що луганський клуб відмовив «Інтеру» в трансфері 19-річного воротаря за 5 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».
Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига» і «Вотфорда».
Джерело: ua.tribuna.com