Італійський футбольний гранд не припиняє спроби підписати голкіпера збірної України

Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори

«Інтер» не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» Андрія Луніна. Про це повідомляє Fcinter1908.it. Зазначається, що воротар віддає перевагу міланському клубу, незважаючи на інтерес інших. Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори і більш детально обговорити питання трансферу.