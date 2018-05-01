Клуби «Скала» виграли і жіночий, і чоловічий чемпіонати України із флорболу

Мелітопольці у фіналі виявилися сильнішими за суперників

Наприкінці квітня Полтава приймала матчі плей-офф чемпіонату України з флорболу серед чоловічих і жіночих команд. Флорбольний клуб «Скала» з Мелітополя став переможцем чемпіонату в обох категоріях, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України. Уже другий рік поспіль до фіналів вийшли одній й ті самі команди. Жіноча команда з



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Мелітопольці у фіналі виявилися сильнішими за суперників

Наприкінці квітня Полтава приймала матчі плей-офф чемпіонату України з флорболу серед чоловічих і жіночих команд.

Флорбольний клуб «Скала» з Мелітополя став переможцем чемпіонату в обох категоріях, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Уже другий рік поспіль до фіналів вийшли одній й ті самі команди.

Жіноча команда з Новояворівська «Янтар» у півфіналі здолала столичний «КФК-Україночка» (2:0), а «Скала-МДПУ» з Мелітополя – «Скіфів» (9:6).

У фінальному матчі у першому періоді «Скала» вийшла вперед із солідним відривом – 3:0. Проте вже після двох періодів відрив мелітопольців сягав лише одного пункта – 5:4.

Попри всі потуги «Янтаря» вирівняти гру – захистити титул їм не вдалося, а ось суперниці забили шостий гол і стали чемпіонками України.

У чоловічому заліку «Скала» (Мелітополь), після розгромного півфіналу (15:6) проти Київського флорбольний клубу, та «Шторм» (Тернопіль), після виснажливого півфіналу (9:8) проти львівського «Лемберга» вдруге поспіль зустрілись у фіналі між собою.

«Шторм» вів у рахунку 5:1, але «Скала» змогла вирівняти гру та рахунок. На першу перерву «Шторм» пішов, виграючи один гол (7:6).

У другому періоді «Скала» змогла переламати хід матчу та вийшла вперед – 10:9. В останні 20 хвилин команди подовжили обмінюватися голами. І «Скала» утримала перевагу, завершивши матч із рахунком 14:12.