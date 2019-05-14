Колишній афроукраїнський гравець команди Другої ліги підняв її на друге місце в якості тренера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колінс Нгаха Український футбол

Камерунець Колінс Нгаха досить успішно очолює вінницьку «Ниву»

Камерунець Колінс Нгаха уже 15 років перебуває в українському футболі.

Починав у хмельницькому «Поділлі», потім грав у луганській «Зорі». Пережив важку травму, але зміг повернутися і став символом алчевської "Сталі". Зараз він є головним тренером вінницької "Ниви", в якій завершував свої виступи на професіональному рівні в якості гравця.

Колишній капітан команди, непоступливий і націлений на ворота півзахисник, камерунець Колінс одружився в Вінниці, отримав українське громадянство, заснував дитячо-юнацьку академію, виховує двох синочків, які теж подають великі надії у футболі. Нгаха очолює клуб Другої ліги і є першим головним тренером - афроукраїнцем в ПФЛ, інформує прес-служба ліги.

Уже в якості тренера Нгаха встиг попрацювати до «Ниви» в аматорській команді «Світанок-Агросвіт». Робота з аматорами виявилася значно легшою, ніж з професіоналами. «Усе-таки в аматорській команді легше. В першу чергу, там менше відповідальності. Команду збираєш раз або два в тиждень - назвав склад і вперед. У професіональній команді необхідно займатися колективом з ранку до вечора», - вважає Нгаха.

Тренер вінничан наразі взагалі не відчуває мовного бар’єру, оскільки спілкується з підлеглими чотирма мовами. «Проводжу тренування російською, але в команді є багато хлопців з Західної України, тому їм часто доводиться трохи більше пояснювати вправи або тактичні моменти українською мовою. Це для мене не є проблемою. Останнім часом наші футболісти і англійською між собою на тренуваннях намагаються розмовляти. Якщо потрібно, можу і ангійською чи французкою мовою провести заняття», - роз’яснив фахівець.

Сам же Колінс Нгаха в роботі надихається досвідом Юргена Клоппа, Пепа Гвардіоли та Анатолія Волобуєва. «Він - по-справжньому великий. Людина, яка дала шлях у великий футбол багатьом молодим гравцям.Анатолій Іванович кілька разів команду з маленького містечка, Алчевська, виводив в Прем'єр-лігу. Таких можна на пальцях однієї руки перелічити», - роз’яснив тренер.