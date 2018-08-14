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    Колишній чемпіон світу з боксу може сісти у в'язницю за насильство над власною донькою

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    Карлос Бальдомір. Фото boxingscene.com - Колишній чемпіон світу з боксу може сісти у в'язницю за насильство над власною донькою
    Карлос Бальдомір. Фото boxingscene.com

    Карлос Бальдомір підозрюється у важкому злочині

    Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Карлос Бальдомір (49-16-6, 15 КО) може надовго сісти у в'язницю.

    Прокурор у Санта-Фе (Аргентина) просить у суду дати 47-річному екс-боксерові 20 років.

    Його звинувачують у сексуальному насильстві по відношенню до своєї дочки.

    Розслідування почалося ще восени 2016 року, коли у поліцію прийшла із заявою мати жертви.

    Через рік Бальдоміра офіційно звинуватили у злочині, пише BoxingScene.

    Психологи, які працювали з дівчиною, прийшли до висновку, що вона «розповіла логічну та зв'язну історію», а не вигадала її.

    Слідчі з'ясували, що зловмисник почав чинити протиправні дії ще у 2008 році, коли дівчинці було менше 7 років.

    Нагадаємо, Бальдомір пішов з боксу у 2014 році, програвши три з чотирьох останніх боїв.

    Джерело: vringe.com

    бокс розслідування в'язниця згвалтування злочин Аргентина
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