Колишній форвард «Динамо» виступатиме за французьких аматорів з четвертого дивізіону



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Ісмаель Бангура fcmulhouse.net

34-річний Ісмаель Бангура повернувся до Європи з Саудівської Аравії

Колишній гвінейський нападник київського «Динамо» Ісмаель Бангура продовжить клубну кар’єру в четвертому дивізіоні чемпіонату Франції. Він уклав угоду до кінця сезону з аматорською командою «Мюлуза», інформує її сайт.

34-річний Бангура повернувся до Європи з Саудівської Аравії, де виступав за «Аль-Раед».

У складі київського «Динамо» Бангура грав з 2007 по 2009 рік.