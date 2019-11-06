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    Колишній форвард «Динамо» виступатиме за французьких аматорів з четвертого дивізіону

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    Ісмаель Бангура&nbsp; - Колишній форвард «Динамо» виступатиме за французьких аматорів з четвертого дивізіону
    Ісмаель Бангура 
    fcmulhouse.net

    34-річний Ісмаель Бангура повернувся до Європи з Саудівської Аравії

    Колишній гвінейський нападник київського «Динамо» Ісмаель Бангура продовжить клубну кар’єру в четвертому дивізіоні чемпіонату Франції. Він уклав угоду до кінця сезону з аматорською командою «Мюлуза», інформує її сайт.

    34-річний Бангура повернувся до Європи з Саудівської Аравії, де виступав за «Аль-Раед».

    У складі київського «Динамо» Бангура грав з 2007 по 2009 рік.

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