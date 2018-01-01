Колишній гравець збірної України перебрався у чемпіонат Латвії

Футзаліст Сергій Якунін виступатиме за ФК «Петров»

Екс-гравець збірної України Сергій Якунін відтепер виступатиме за латвійський ФК «Петров». Представлення гравця у Латвії вже відбулось, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Наразі «Петров» перебуває на шостій сходинці латвійської вищої ліги, а вже 3 лютого він зіграє на виїзді проти аутсайдера чемпіонату



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Сергій Якунін (зліва)

Футзаліст Сергій Якунін виступатиме за ФК «Петров»

Екс-гравець збірної України Сергій Якунін відтепер виступатиме за латвійський ФК «Петров».

Представлення гравця у Латвії вже відбулось, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Наразі «Петров» перебуває на шостій сходинці латвійської вищої ліги, а вже 3 лютого він зіграє на виїзді проти аутсайдера чемпіонату – команди «Монархс».

І є велика ймовірність того, що вже у цьому поєдинку Якунін дебютує за нову команду.

Сергій є вихованцем харківського футзалу. Грав за «Універ-Харків», львівські «Тайм» та «Енергію», івано-франківський «Ураган», казахстанський «Мунайши» та білоруський «Дорожник».

У складі «Енергії» був дворазовим чемпіоном України (2007, 2012), також здобував золоті медалі чемпіонату України з «Таймом» (2010).

Також він був володарем кубка України (2010 – з «Таймом», 2011-2013 – з «Енергією») та суперкубка України (2009 – з «Енергією»). У складі «Дорожника» був володарем кубка Білорусі (2017).