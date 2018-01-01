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    Колишній хавбек «Олександрії» перейшов у «Рух»

    У новий клуб Козак перебрався як вільний агент
    «Рух» підписав контракт з атакуючим півзахисником Михайлом Козаком, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на півтора року. У новий клуб Козак перебрався як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з «Олександрією», де виступав з 2015-го року, але в цьому сезоні не мав місця в основі і провів всього 8
    • Сьогодні, 12:50
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    Михайло Козак. Фото:&nbsp;fcruh.com
    Михайло Козак. Фото: fcruh.com

    У новий клуб Козак перебрався як вільний агент

    «Рух» підписав контракт з атакуючим півзахисником Михайлом Козаком, повідомляє офіційний сайт клубу.

    Угода розрахована на півтора року.

    У новий клуб Козак перебрався як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з «Олександрією», де виступав з 2015-го року, але в цьому сезоні не мав місця в основі і провів всього 8 ігор без голів в УПЛ.

    Також на рахунку хавбека виступи за ФК «Львів», алчевську «Сталь» і «Десну».

    «Рух» пішов на зимову перерву на 9-й позиції в Першій лізі.

    Джерело: sportarena.com

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