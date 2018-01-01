Колишній хавбек «Олександрії» перейшов у «Рух»

У новий клуб Козак перебрався як вільний агент

«Рух» підписав контракт з атакуючим півзахисником Михайлом Козаком, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на півтора року. У новий клуб Козак перебрався як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з «Олександрією», де виступав з 2015-го року, але в цьому сезоні не мав місця в основі і провів всього 8



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Михайло Козак. Фото: fcruh.com

У новий клуб Козак перебрався як вільний агент

«Рух» підписав контракт з атакуючим півзахисником Михайлом Козаком, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода розрахована на півтора року.

У новий клуб Козак перебрався як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з «Олександрією», де виступав з 2015-го року, але в цьому сезоні не мав місця в основі і провів всього 8 ігор без голів в УПЛ.

Також на рахунку хавбека виступи за ФК «Львів», алчевську «Сталь» і «Десну».

«Рух» пішов на зимову перерву на 9-й позиції в Першій лізі.

Джерело: sportarena.com