Колишній тренер «Евертона» очолив збірну Нідерландів
- Сьогодні, 19:28
-
Розсилка
Рональд Куман. Фото: EPA
Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі
Колишній тренер англійського «Евертона» Рональд Куман очолив збірну Нідерландів.
Про це повідомляє прес-служба Королівського футбольного союзу Нідерландів.
Нідерландський фахівець підписав чотирирічний контракт.
Асистувати Куману в збірній будуть Ніко-Ян Хоогма і Алойс Венкер.
Куман змінив на посаді головного тренера Діка Адвоката, який пішов у відставку після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2018 року.
Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі.
Збірна Нідерландів не змогла пробитися на чемпіонат Європи 2016 року і чемпіонат світу - 2018.
У2014 році під керівництвом Луї ван Гала команда стала бронзовим призером чемпіонату світу в Бразилії.