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    Колишній тренер «Евертона» очолив збірну Нідерландів

    Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі
    Колишній тренер англійського «Евертона» Рональд Куман очолив збірну Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба Королівського футбольного союзу Нідерландів. Нідерландський фахівець підписав чотирирічний контракт. Асистувати Куману в збірній будуть Ніко-Ян Хоогма і Алойс Венкер. Куман змінив на посаді головного тренера Діка Адвоката,
    • Сьогодні, 19:28
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    Рональд Куман. Фото: EPA
    Рональд Куман. Фото: EPA

    Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі

    Колишній тренер англійського «Евертона» Рональд Куман очолив збірну Нідерландів.

    Про це повідомляє прес-служба Королівського футбольного союзу Нідерландів.

    Нідерландський фахівець підписав чотирирічний контракт.

    Асистувати Куману в збірній будуть Ніко-Ян Хоогма і Алойс Венкер.

    Куман змінив на посаді головного тренера Діка Адвоката, який пішов у відставку після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2018 року.

    Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі.

    Збірна Нідерландів не змогла пробитися на чемпіонат Європи 2016 року і чемпіонат світу - 2018.

    У2014 році під керівництвом Луї ван Гала команда стала бронзовим призером чемпіонату світу в Бразилії.

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