Колишній тренер «Евертона» очолив збірну Нідерландів

Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі

Колишній тренер англійського «Евертона» Рональд Куман очолив збірну Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба Королівського футбольного союзу Нідерландів. Нідерландський фахівець підписав чотирирічний контракт. Асистувати Куману в збірній будуть Ніко-Ян Хоогма і Алойс Венкер. Куман змінив на посаді головного тренера Діка Адвоката,



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Рональд Куман. Фото: EPA

Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі

Колишній тренер англійського «Евертона» Рональд Куман очолив збірну Нідерландів.

Про це повідомляє прес-служба Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Нідерландський фахівець підписав чотирирічний контракт.

Асистувати Куману в збірній будуть Ніко-Ян Хоогма і Алойс Венкер.

Куман змінив на посаді головного тренера Діка Адвоката, який пішов у відставку після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2018 року.

Для 54-річного Кумана це призначення стало десятим у кар'єрі.

Збірна Нідерландів не змогла пробитися на чемпіонат Європи 2016 року і чемпіонат світу - 2018.

У2014 році під керівництвом Луї ван Гала команда стала бронзовим призером чемпіонату світу в Бразилії.