Колишній тренер «Шахтаря» вибачився за зневажливі слова про Лобановського (відео)



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Мірча Луческу Sportbox

Румун Мірча Луческу шкодує про сказане стосовно українського колеги

Колишній тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу вибачився за раніше сказані слова про те, що екс-тренер київського «Динамо» Валерій Лобановський незаслужено посів шосте місце в рейтингу найвеличніших футбольних фахівців у історії за версією France Football.

«Шкодую, що так вийшло. Прошу вибачення у прихильників «Динамо». Не думав, що буде такий резонанс. Лобановський творив та давав результат. Дійсно, я трохи здивувався такому високому місцю в рейтинзі. Та потім усвідомив, наскільки класним тренером він був. Шкода, що не довелося перетнутися з ним в чемпіонаті України», - повідомив Луческу в коментарі програмі «Профутбол».