На святе: Луческу каже, що Лобановський поза межами України нічого не досяг
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Мабуть, румунський містер погано знає футбольну історію
Валерій Лобановський не заслуговує такого високого місця у рейтингу найкращих тренерів світу за версією France Football. По це сказав екс-наставник «Шахтаря» Мірча Луческу.
«Якби вони зайшли на сайт УЄФА, то побачили б, що я другий за кількістю виграних трофеїв. Я дуже здивований високому місцю Лобановського у цьому рейтингу. За межами України він нічого не досяг», - цитує Луческу Footballhub.
Зауважимо, що наступним місцем роботи звільненого зі збірної Туреччини Луческу стане стамбульський «Бешикташ».
Для довідки. Лобановський з київським «Динамо» вигравав два Кубки володарів кубків і Суперкубок УЄФА, тричі виводив киян до півфіналів Кубка/Ліги чемпіонів. Зі збірною СССР Валерій Васильович ставав віце-чемпіоном Європи.
Луческу на міжнародній арені вигравав Суперкубок УЄФА-2000 з «Ґалатасараєм» і Кубок УЄФА-2008/2009 з «Шахтарем». Найвищим досягненням Мірчі на посаді тренера збірної Румунії в період з 1981-го по 1986 роки був вихід до фінальної частини Євро-1984.
Очоливши в 2017-му збірну Туреччини, Луческу спершу не зміг вивести команду на чемпіонат світу-2018, а потім провалив виступ у Лізі націй-2018, за підсумками якого команда понизилася в класі до Ліги С.