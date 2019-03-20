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    На святе: Луческу каже, що Лобановський поза межами України нічого не досяг

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    Мірчу Луческу зачепило визнання Лобановського - На святе: Луческу каже, що Лобановський поза межами України нічого не досяг
    Мірчу Луческу зачепило визнання Лобановського
    ФК Шахтар

    Мабуть, румунський містер погано знає футбольну історію

    Валерій Лобановський не заслуговує такого високого місця у рейтингу найкращих тренерів світу за версією France Football. По це сказав екс-наставник «Шахтаря» Мірча Луческу.

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    «Якби вони зайшли на сайт УЄФА, то побачили б, що я другий за кількістю виграних трофеїв. Я дуже здивований високому місцю Лобановського у цьому рейтингу. За межами України він нічого не досяг», - цитує Луческу Footballhub.

    Зауважимо, що наступним місцем роботи звільненого зі збірної Туреччини Луческу стане стамбульський «Бешикташ».

    Для довідки. Лобановський з київським «Динамо» вигравав два Кубки володарів кубків і Суперкубок УЄФА, тричі виводив киян до півфіналів Кубка/Ліги чемпіонів. Зі збірною СССР Валерій Васильович ставав віце-чемпіоном Європи.

    Луческу на міжнародній арені вигравав Суперкубок УЄФА-2000 з «Ґалатасараєм» і Кубок УЄФА-2008/2009 з «Шахтарем». Найвищим досягненням Мірчі на посаді тренера збірної Румунії в період з 1981-го по 1986 роки був вихід до фінальної частини Євро-1984.

    Очоливши в 2017-му збірну Туреччини, Луческу спершу не зміг вивести команду на чемпіонат світу-2018, а потім провалив виступ у Лізі націй-2018, за підсумками якого команда понизилася в класі до Ліги С.

     Читайте також: Щоб не продовжувати співпраці з Луческу, Турецька федерація заплатила 600 тисяч євро


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    ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Мірча Луческу Валерій Лобановський
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