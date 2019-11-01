Колишній захисник «Динамо» користувався викраденим автомобілем



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Пап Діакате Фейсбук

Сенегалець Пап Діакате не знав, що автомобіль крадений

Колишній захисник київського «Динамо» Пап Діакате, який працює тренером французького клубу «Люневілль», потрапив у кримінальний інцидент з автомобілем. Виявилося, що він користувався викраденим авто, інформує L’est Republicain.

Поліція зупинила 35-річного сенегальця для формальної перевірки. У того не виявилося з собою водійського посвідчення. Перевірка автомобіля показала, що його було викрадено. Поліція затримала Діакате.

Згодом сенегалець зумів довести свою непричетність до криміналу, надавши чек про купівлю авто в одному з салонів Ніцци.

Пап Діакате виступав за «Динамо» з 2007 по 2011 рік з перервами на оренду в «Сент-Етьєн» та «Ніццу».