Колишній захисник «Динамо» користувався викраденим автомобілем
Пап Діакате
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Сенегалець Пап Діакате не знав, що автомобіль крадений
Колишній захисник київського «Динамо» Пап Діакате, який працює тренером французького клубу «Люневілль», потрапив у кримінальний інцидент з автомобілем. Виявилося, що він користувався викраденим авто, інформує L’est Republicain.
Поліція зупинила 35-річного сенегальця для формальної перевірки. У того не виявилося з собою водійського посвідчення. Перевірка автомобіля показала, що його було викрадено. Поліція затримала Діакате.
Згодом сенегалець зумів довести свою непричетність до криміналу, надавши чек про купівлю авто в одному з салонів Ніцци.
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Пап Діакате виступав за «Динамо» з 2007 по 2011 рік з перервами на оренду в «Сент-Етьєн» та «Ніццу».