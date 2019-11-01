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    Михайличенко посилив дисципліну в «Динамо»

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    Олексій Михайличенко - Михайличенко посилив дисципліну в «Динамо»
    Олексій Михайличенко
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    Так стверджує форвард киян Фран Соль

    Нападник київського «Динамо» Фран Соль розповів про роботу під керівництвом Олексія Михайличенка, який змінив на тренерській посаді Олександра Хацкевича.

    Форвард стверджує, що новий тренер посилив дисципліну в команді.

    «Наші тренування стали інтенсивнішими. Також посилилася дисципліна, і мені це подобається. Інакше ми не досягнемо високих результатів», - передає слова Соля прес-служба клубу.

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    Нагадаємо, «Динамо» вибило з Кубка України донецький «Шахтар», здолавши «гірників» у 1/8 фіналу в додатковий час – 2:1.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Фран Соль Олексій Михайличенко
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