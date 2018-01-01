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    Колишня перша тенісна ракетка світу може сісти за ґрати

    Аранчу Санчес-Вікаріо звинувачують у шахрайстві та приховуванні активів
    Екс-перша тенісистка світу Аранча Санчес-Вікаріо має проблеми з банком Люксембургу. Про це повідомляє іспанський ресурс Marca. Співробітники банку направили позов до суду Барселони, зажадавши від Аранчі Санчес-Вікаріо та її чоловіка Хосепа Сантакани відшкодування боргу у розмірі 7,5 мільйон євро. Зазначається, що чоловік і жінка звинувачуються у
    • Сьогодні, 09:25
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    Аранча Санчес-Вікаріо. Фото Getty Images
    Аранча Санчес-Вікаріо. Фото Getty Images

    Аранчу Санчес-Вікаріо звинувачують у шахрайстві та приховуванні активів

    Екс-перша тенісистка світу Аранча Санчес-Вікаріо має проблеми з банком Люксембургу.

    Про це повідомляє іспанський ресурс Marca.

    Співробітники банку направили позов до суду Барселони, зажадавши від Аранчі Санчес-Вікаріо та її чоловіка Хосепа Сантакани відшкодування боргу у розмірі 7,5 мільйон євро.

    Зазначається, що чоловік і жінка звинувачуються у шахрайстві та приховуванні активів, передає Isport.

    Представники банку впевнені, що у пари є достатня кількість грошей для погашення боргу, і подали позов до суду, у якому вимагають помістити Санчес-Вікаріо та Сантакану під тимчасове ув'язнення до початку судового процесу.

    У 2010 році Санчес-Вікаріо вже звинувачували у шахрайстві, але тоді іспанка уникла судового розслідування.

    Санчес-Вікаріо – 10-разова переможниця турнірів серії Grand Slam.

    У своєму активі іспанка має чотири перемоги на «мейджорах» в одиночному розряді та ще шість у парних.

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    теніс розслідування в'язниця
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