Колишня перша тенісна ракетка світу може сісти за ґрати

Аранчу Санчес-Вікаріо звинувачують у шахрайстві та приховуванні активів

Екс-перша тенісистка світу Аранча Санчес-Вікаріо має проблеми з банком Люксембургу. Про це повідомляє іспанський ресурс Marca. Співробітники банку направили позов до суду Барселони, зажадавши від Аранчі Санчес-Вікаріо та її чоловіка Хосепа Сантакани відшкодування боргу у розмірі 7,5 мільйон євро. Зазначається, що чоловік і жінка звинувачуються у



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Аранча Санчес-Вікаріо. Фото Getty Images

Аранчу Санчес-Вікаріо звинувачують у шахрайстві та приховуванні активів

Екс-перша тенісистка світу Аранча Санчес-Вікаріо має проблеми з банком Люксембургу.

Про це повідомляє іспанський ресурс Marca.

Співробітники банку направили позов до суду Барселони, зажадавши від Аранчі Санчес-Вікаріо та її чоловіка Хосепа Сантакани відшкодування боргу у розмірі 7,5 мільйон євро.

Зазначається, що чоловік і жінка звинувачуються у шахрайстві та приховуванні активів, передає Isport.

Представники банку впевнені, що у пари є достатня кількість грошей для погашення боргу, і подали позов до суду, у якому вимагають помістити Санчес-Вікаріо та Сантакану під тимчасове ув'язнення до початку судового процесу.

У 2010 році Санчес-Вікаріо вже звинувачували у шахрайстві, але тоді іспанка уникла судового розслідування.

Санчес-Вікаріо – 10-разова переможниця турнірів серії Grand Slam.

У своєму активі іспанка має чотири перемоги на «мейджорах» в одиночному розряді та ще шість у парних.

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