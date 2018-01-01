Колишня перша тенісна ракетка світу може сісти за ґрати
- Сьогодні, 09:25
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Аранчу Санчес-Вікаріо звинувачують у шахрайстві та приховуванні активів
Екс-перша тенісистка світу Аранча Санчес-Вікаріо має проблеми з банком Люксембургу.
Про це повідомляє іспанський ресурс Marca.
Співробітники банку направили позов до суду Барселони, зажадавши від Аранчі Санчес-Вікаріо та її чоловіка Хосепа Сантакани відшкодування боргу у розмірі 7,5 мільйон євро.
Зазначається, що чоловік і жінка звинувачуються у шахрайстві та приховуванні активів, передає Isport.
Представники банку впевнені, що у пари є достатня кількість грошей для погашення боргу, і подали позов до суду, у якому вимагають помістити Санчес-Вікаріо та Сантакану під тимчасове ув'язнення до початку судового процесу.
У 2010 році Санчес-Вікаріо вже звинувачували у шахрайстві, але тоді іспанка уникла судового розслідування.
Санчес-Вікаріо – 10-разова переможниця турнірів серії Grand Slam.
У своєму активі іспанка має чотири перемоги на «мейджорах» в одиночному розряді та ще шість у парних.
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