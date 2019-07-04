  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Дніпро» підсилився колишнім легіонером «Будівельника»

    • Розсилка
    Генрі Дугат&nbsp; - «Дніпро» підсилився колишнім легіонером «Будівельника»
    Генрі Дугат 
    ФБУ

    MVP баскетбольної Суперліги Генрі Дугат знову виступатиме в Україні

    Переможець останнього розіграшу Кубка України з баскетболу «Дніпро» оголосив про підписання контракту з американським захисником Генрі Дугатом. Про трансфер повідомляється на офіційній сторінці клубу в мережі Фейсбук.

    Минулий сезон Дугат відіграв в угорському «Дебрецені», у складі якого набирав 13,4 очка, робив 5,5 передачі, 4,5 підбирання та 1,5 перехоплення в середньому за 32 поєдинки в угорській першості.

    2017 року Дугата було визнано MVP української баскетбольної Суперліги. Тоді американець виступав у складі київського «Будівельнка» і в чемпіонському сезоні приносив киянам 14,9 очка, 4,3 передачі, 3,8 підбирання та 1,8 перехоплення.

     Читайте також: «Дніпро» продовжив угоду з капітаном команди
    Читайте також
    баскетбол БК Будівельник БК Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ