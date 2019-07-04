«Дніпро» підсилився колишнім легіонером «Будівельника»



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Генрі Дугат ФБУ

MVP баскетбольної Суперліги Генрі Дугат знову виступатиме в Україні

Переможець останнього розіграшу Кубка України з баскетболу «Дніпро» оголосив про підписання контракту з американським захисником Генрі Дугатом. Про трансфер повідомляється на офіційній сторінці клубу в мережі Фейсбук.

Минулий сезон Дугат відіграв в угорському «Дебрецені», у складі якого набирав 13,4 очка, робив 5,5 передачі, 4,5 підбирання та 1,5 перехоплення в середньому за 32 поєдинки в угорській першості.

2017 року Дугата було визнано MVP української баскетбольної Суперліги. Тоді американець виступав у складі київського «Будівельнка» і в чемпіонському сезоні приносив киянам 14,9 очка, 4,3 передачі, 3,8 підбирання та 1,8 перехоплення.