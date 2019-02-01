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    Команда Формули-1 «Заубер» офіційно змінила назву на «Альфа Ромео»

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    Команда Формули-1 «Заубер» офіційно змінила назву на «Альфа Ромео»

    Заводська команда «Альфа Ромео» виступала у Формулі-1 в 1950-1951 і 1979-1985 роках

    Команда «Заубер» офіційно оголосила про зміну назви, починаючи з сезону-2019. Відтепер команда буде називатися «Альфа Ромео».

    «Альфа Ромео» стала технічним партнером «Заубера» в 2017 році.

    «Я дуже радий оголосити, що ми почнемо чемпіонат 2019 року вже як команда «Альфа Ромео», - заявив керівник стайні Фредерік Вассер.

    Заводська команда «Альфа Ромео» виступала у Формулі-1 в 1950-1951 і 1979-1985 роках. У 1950 році за кермом «Альфа Ромео» першим чемпіоном світу став Ніно Фаріна, а рік по тому свій перший титул завоював Хуан Мануель Фанхіо.

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