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    Команда футбольної Прем’єр-ліги залишилася без тренера

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    Юрій Бакалов - Команда футбольної Прем’єр-ліги залишилася без тренера
    Юрій Бакалов
    dynamo.kiev.ua

    «Львів» оголосив про звільнення Юрія Бакалова з тренерської посади

    Керівництво ПФК «Львів» та тренер команд Юрій Бакалов припинили співпрацю за згодою сторін. Про це повідомляє львівський клуб на сторінці в Фейсбук.

    Юрій Бакалов очолив команду в серпні 2018 року. З того часу «Львів» здобув 7 перемог при 8 нічиїх та 6 поразках.

    Наразі «Львів» посідає останню шосту сходинку в першій шістці чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

    Напередодні львів’яни вибули з розіграшу Кубка України, поступившись в чвертьфіналі «Зорі» (0:1).

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