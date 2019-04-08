Команда футбольної Прем’єр-ліги залишилася без тренера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Бакалов dynamo.kiev.ua

«Львів» оголосив про звільнення Юрія Бакалова з тренерської посади

Керівництво ПФК «Львів» та тренер команд Юрій Бакалов припинили співпрацю за згодою сторін. Про це повідомляє львівський клуб на сторінці в Фейсбук.

Юрій Бакалов очолив команду в серпні 2018 року. З того часу «Львів» здобув 7 перемог при 8 нічиїх та 6 поразках.

Наразі «Львів» посідає останню шосту сходинку в першій шістці чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

Напередодні львів’яни вибули з розіграшу Кубка України, поступившись в чвертьфіналі «Зорі» (0:1).