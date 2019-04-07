Завдяки ефектному штрафному луганська «Зоря» стала першим півфіналістом Кубка України (відео)



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«Зоря» здолала «Львів» у чвертьфіналі Фото з соцмереж

Команда Юрія Вернидуба переграла «Львів»

Сьогодні в українському футболі - день чвертьфіналів Кубка України.

Перший з них вже завершився. Перемігши на виїзді «Львів», першим півфіналістом турніру стала луганська «Зоря».

«Львів» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1

Гол: 0:1 - Леднєв (48)

«Львів»: Сарнавський – Адамюк, Борзенко (к), Вадим Парамонов, Сергій Воронін (Насонов, 76) – Альваро Тавареш, Владислав Приймак, Ліпе Велозо, Педро Феррейра (Шина, 61) - Жозе Вітор, Бруно Дуарте. Тренер – Юрій Бакалов

«Зоря»: Луїс Феліпе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Чеберко (Богдан Михайличенко, 74) - Сілас, Максим Казаков - Олександр Караваєв (к) (Максим Білий, 90+5), Луньов, Леднєв (Владислав Кабаєв, 84) - Будківський. Тренер - Юрій Вернидуб

Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - О. Жуков (Харків), Журибіда (Луцьк)

Попередження: Борзенко (47), Ліпе Велозо (68) - Луньов (21), Чеберко (63), Будківський (86)

7 квітня. Львів. Стадіон «Україна»

Єдиний у матчі гол ефектним ударом зі штрафного на початку другого тайму забив Богдан Леднєв.

Львів - Зоря - 0:1

У решту часу «Львів» втратив кілька шансів відзначитися. Луганці вистояли і близькі до того, щоб вперше за останніх п'ять років і вдруге в історії зіграти у фіналі Кубка України.