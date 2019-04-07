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    Завдяки ефектному штрафному луганська «Зоря» стала першим півфіналістом Кубка України (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; здолала &laquo;Львів&raquo; у чвертьфіналі - Завдяки ефектному штрафному луганська «Зоря» стала першим півфіналістом Кубка України (відео)
    «Зоря» здолала «Львів» у чвертьфіналі
    Фото з соцмереж

    Команда Юрія Вернидуба переграла «Львів»

    Сьогодні в українському футболі - день чвертьфіналів Кубка України.

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    Перший з них вже завершився. Перемігши на виїзді «Львів», першим півфіналістом турніру стала луганська «Зоря».

    «Львів» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1

    Гол: 0:1 - Леднєв (48)
    «Львів»: Сарнавський – Адамюк, Борзенко (к), Вадим Парамонов, Сергій Воронін (Насонов, 76) – Альваро Тавареш, Владислав Приймак, Ліпе Велозо, Педро Феррейра (Шина, 61) - Жозе Вітор, Бруно Дуарте. Тренер – Юрій Бакалов
    «Зоря»: Луїс Феліпе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Чеберко (Богдан Михайличенко, 74) - Сілас, Максим Казаков - Олександр Караваєв (к) (Максим Білий, 90+5), Луньов, Леднєв (Владислав Кабаєв, 84) - Будківський. Тренер - Юрій Вернидуб
    Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - О. Жуков (Харків), Журибіда (Луцьк)
    Попередження: Борзенко (47), Ліпе Велозо (68) - Луньов (21), Чеберко (63), Будківський (86)
    7 квітня. Львів. Стадіон «Україна»

    Єдиний у матчі гол ефектним ударом зі штрафного на початку другого тайму забив Богдан Леднєв.

    Львів - Зоря - 0:1

    У решту часу «Львів» втратив кілька шансів відзначитися. Луганці вистояли і близькі до того, щоб вперше за останніх п'ять років і вдруге в історії зіграти у фіналі Кубка України.

     Читайте також: «Львів» помучив «Зорю», але майже втратив шанси на першу шістку (відео)
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Зоря» ФК «Львів» Юрій Вернидуб Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Сілас Юрій Бакалов Бруно Дуарте Ліпе Велозо Дмитро Литвин Владислав Кабаєв Луїс Феліпе Богдан Леднєв Сергій Воронін Педро Феррейра
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