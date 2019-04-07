Завдяки ефектному штрафному луганська «Зоря» стала першим півфіналістом Кубка України (відео)
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Команда Юрія Вернидуба переграла «Львів»
Сьогодні в українському футболі - день чвертьфіналів Кубка України.
Перший з них вже завершився. Перемігши на виїзді «Львів», першим півфіналістом турніру стала луганська «Зоря».
«Львів» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1
Гол: 0:1 - Леднєв (48)
«Львів»: Сарнавський – Адамюк, Борзенко (к), Вадим Парамонов, Сергій Воронін (Насонов, 76) – Альваро Тавареш, Владислав Приймак, Ліпе Велозо, Педро Феррейра (Шина, 61) - Жозе Вітор, Бруно Дуарте. Тренер – Юрій Бакалов
«Зоря»: Луїс Феліпе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Чеберко (Богдан Михайличенко, 74) - Сілас, Максим Казаков - Олександр Караваєв (к) (Максим Білий, 90+5), Луньов, Леднєв (Владислав Кабаєв, 84) - Будківський. Тренер - Юрій Вернидуб
Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - О. Жуков (Харків), Журибіда (Луцьк)
Попередження: Борзенко (47), Ліпе Велозо (68) - Луньов (21), Чеберко (63), Будківський (86)
7 квітня. Львів. Стадіон «Україна»
Єдиний у матчі гол ефектним ударом зі штрафного на початку другого тайму забив Богдан Леднєв.
У решту часу «Львів» втратив кілька шансів відзначитися. Луганці вистояли і близькі до того, щоб вперше за останніх п'ять років і вдруге в історії зіграти у фіналі Кубка України.