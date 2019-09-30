Команда НБА позичила літак у репера
Дрейк - палкий прихильник баскетболу
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Репер Дрейк допоміг «Сакраменто Кінгз» дістатися до Індії
Відомий репер та прихильник баскетболу Дрейк надав власний літак «Боїнг-767» команді НБА «Сакраменто Кінгз», аби та дісталася до Індії. Там вона має зіграти два передсезонні поєдинки, інформує L'Equipe.
Літак вартістю 185 мільйонів доларів за назвою Air Drake перебуває у власності артиста, хоча той і не купував його. Лайнер реперу подарувала одна з канадських авіакомпаній.
У Індії 4 та 5 жовтня вперше відбудуться баскетбольні матчі за участі команд НБА.