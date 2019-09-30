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    Команда НБА позичила літак у репера

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    Дрейк - палкий прихильник баскетболу - Команда НБА позичила літак у репера
    Дрейк - палкий прихильник баскетболу
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    Репер Дрейк допоміг «Сакраменто Кінгз» дістатися до Індії

    Відомий репер та прихильник баскетболу Дрейк надав власний літак «Боїнг-767» команді НБА «Сакраменто Кінгз», аби та дісталася до Індії. Там вона має зіграти два передсезонні поєдинки, інформує L'Equipe.

    Літак вартістю 185 мільйонів доларів за назвою Air Drake перебуває у власності артиста, хоча той і не купував його. Лайнер реперу подарувала одна з канадських авіакомпаній.

    У Індії 4 та 5 жовтня вперше відбудуться баскетбольні матчі за участі команд НБА.

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