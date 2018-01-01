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    Команда Реброва вийшла до чвертьфіналу Кубка Саудівської Аравії

    Український фахівець впевнено веде свій клуб до перемоги
    У неділю, 21 січня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Короля в Саудівській Аравії. «Аль-Ахлі» приймав «Аль-Орубах». Команда Сергія Реброва, як і годиться господарям і команді, яка вище класом, вела гру весь матч. Представник другого по силі дивізіону Саудівської Аравії був розгромлений з рахунком 6:0. Таким чином український
    • Сьогодні, 20:32
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    Сергій Ребров. Фото: Getty Images
    Сергій Ребров. Фото: Getty Images

    Український фахівець впевнено веде свій клуб до перемоги

    У неділю, 21 січня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Короля в Саудівській Аравії. «Аль-Ахлі» приймав «Аль-Орубах».

    Команда Сергія Реброва, як і годиться господарям і команді, яка вище класом, вела гру весь матч. Представник другого по силі дивізіону Саудівської Аравії був розгромлений з рахунком 6:0.

    Таким чином український фахівець вивів свою команду в 1/4 фіналу турніру.

    Зазначимо, що торішній тріумфатор, а заодно і головний конкурент «Аль-Ахлі» в чемпіонаті – «Аль-Хілал» вилетів з Кубку на стадії 1/8 фіналу.

    Кубок Саудівської Аравії

    1/8 фіналу

    «Аль-Ахлі» - «Аль-Оруба» - 6:0

    Голи: Аль-Моашер(33, 73), Аль-Могахві(41), Фетфацідіс(60), Закарія(90, 90+2)

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