Коментатор: Юрі мріє грати за «Шахтар»

Андрій Малиновський припускає, що форвард «Зорі» Юрі мріє грати за «Шахтар»

Коментатор телеканалів «Футбол 1» та «Футбол 2» вважає, що бразильський нападник «Зорі» хоче продовжити кар'єру в «Шахтарі». Коментатор Андрій Малиновський припускає, що форвард «Зорі» Юрі мріє грати за «Шахтар». «Для Юрі це дуже важливий матч. Я впевнений, що Юрі мріє



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Юрі. Фото: ФК Зоря

Андрій Малиновський припускає, що форвард «Зорі» Юрі мріє грати за «Шахтар»

Коментатор телеканалів «Футбол 1» та «Футбол 2» вважає, що бразильський нападник «Зорі» хоче продовжити кар'єру в «Шахтарі».

Коментатор Андрій Малиновський припускає, що форвард «Зорі» Юрі мріє грати за «Шахтар».

«Для Юрі це дуже важливий матч. Я впевнений, що Юрі мріє і хотів би грати за «Шахтар». З огляду на кількість бразильців в «Шахтарі», і амбіції клубу, впевнений, він хоче сьогодні проявити себе», - сказав він.

«Звичайно, це стосується майже кожного гравця «Зорі», але Юрі міг би і підійти «Шахтарю», з огляду на його майстерність і результативність і те, що Факундо Феррейра, швидше за все, йде, а Кайоде перебуває в оренді», – сказав Малиновський коментуючи матч «Шахтар» – «Зоря».