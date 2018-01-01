Комітет етики та чесної гри ФФУ зараз вивчає понад 50 підозрілих матчів
- Сьогодні, 21:11
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З травня місяця у ФФУ в цілому виявили 67 підозрілих матчів
Комітет етики і чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів.
Про це повідомив глава комітету етики та чесної гри Франческо Баранка, який прокоментував ситуацію з розслідуванням потенційно договірних матчів.
«У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються. Процедура стартує негайно, після того, як ми знаходимо дивні рухи ставок. Це відбувається за основному розслідуванні і з рекомендаціями футбольних експертів», - сказав він.
«З травня місяця ми виявили в цілому 67 підозрілих матчів у всіх футбольних дивізіонах України. Включаючи молодіжні, жіночі і товариські матчі», – сказав Баранка.
Джерело: Террикон