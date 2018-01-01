Комітет етики та чесної гри ФФУ зараз вивчає понад 50 підозрілих матчів

З травня місяця у ФФУ в цілому виявили 67 підозрілих матчів

Комітет етики і чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів. Про це повідомив глава комітету етики та чесної гри Франческо Баранка, який прокоментував ситуацію з розслідуванням потенційно договірних матчів. «У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються.



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Франческо Баранка. Фото: dynamo.kiev.ua

З травня місяця у ФФУ в цілому виявили 67 підозрілих матчів

Комітет етики і чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів.

Про це повідомив глава комітету етики та чесної гри Франческо Баранка, який прокоментував ситуацію з розслідуванням потенційно договірних матчів.

«У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються. Процедура стартує негайно, після того, як ми знаходимо дивні рухи ставок. Це відбувається за основному розслідуванні і з рекомендаціями футбольних експертів», - сказав він.

«З травня місяця ми виявили в цілому 67 підозрілих матчів у всіх футбольних дивізіонах України. Включаючи молодіжні, жіночі і товариські матчі», – сказав Баранка.

Джерело: Террикон