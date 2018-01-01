  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Комітет етики та чесної гри ФФУ зараз вивчає понад 50 підозрілих матчів

    З травня місяця у ФФУ в цілому виявили 67 підозрілих матчів
    Комітет етики і чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів. Про це повідомив глава комітету етики та чесної гри Франческо Баранка, який прокоментував ситуацію з розслідуванням потенційно договірних матчів. «У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються.
    • Сьогодні, 21:11
    • Розсилка
    Франческо Баранка. Фото:&nbsp;<span>dynamo.kiev.ua</span>
    Франческо Баранка. Фото: dynamo.kiev.ua

    З травня місяця у ФФУ в цілому виявили 67 підозрілих матчів

    Комітет етики і чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів.

    Про це повідомив глава комітету етики та чесної гри Франческо Баранка, який прокоментував ситуацію з розслідуванням потенційно договірних матчів.

    «У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються. Процедура стартує негайно, після того, як ми знаходимо дивні рухи ставок. Це відбувається за основному розслідуванні і з рекомендаціями футбольних експертів», - сказав він.

    «З травня місяця ми виявили в цілому 67 підозрілих матчів у всіх футбольних дивізіонах України. Включаючи молодіжні, жіночі і товариські матчі», – сказав Баранка.

    Джерело: Террикон

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ