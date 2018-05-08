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    Копієвський обслужить матч «Зоря» - «Динамо» у 31-му турі Прем'єр-ліги України

    Інші призначення арбітрів
    Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 31-го туру чемпіонату України. 12 травня, субота «Зірка» - «Карпати» - Євген Арановський (Київ) «Олімпік» - «Чорноморець» - Микола Кривоносов (Київ) «Сталь» - «Олександрія» - Анатолій Абдула
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    Віктор Копієвський
    Віктор Копієвський

    Інші призначення арбітрів

    Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 31-го туру чемпіонату України.

    12 травня, субота

    «Зірка» - «Карпати» - Євген Арановський (Київ)

    «Олімпік» - «Чорноморець» - Микола Кривоносов (Київ)

    «Сталь» - «Олександрія» - Анатолій Абдула (Харків)

    13 травня, неділя

    «Шахтар» - «Верес» - Ярослав Козик (Мукачеве)

    «Зоря» - «Динамо» - Віктор Копієвський (Кропивницький)

    «Маріуполь» - «Ворскла» - Денис Бондаренко (Одеса)



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