Копієвський обслужить матч «Зоря» - «Динамо» у 31-му турі Прем'єр-ліги України
- Сьогодні, 20:25
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Розсилка
Віктор Копієвський
Інші призначення арбітрів
Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 31-го туру чемпіонату України.
12 травня, субота
«Зірка» - «Карпати» - Євген Арановський (Київ)
«Олімпік» - «Чорноморець» - Микола Кривоносов (Київ)
«Сталь» - «Олександрія» - Анатолій Абдула (Харків)
13 травня, неділя
«Шахтар» - «Верес» - Ярослав Козик (Мукачеве)
«Зоря» - «Динамо» - Віктор Копієвський (Кропивницький)
«Маріуполь» - «Ворскла» - Денис Бондаренко (Одеса)