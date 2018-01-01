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    Косенко: Гравцям збірної України часто не вистачає рішучості

    Тренер збірної України прокоментував виступ своїх підопічних на Євро-2018
    Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко підсумував виступ «синьо-жовтих» на Євро-2018. Нагадаємо, Україна програла Іспанії та покинула турнір на стадії 1/4 фіналу. Косенко вважає, що в індивідуальних і командних діях збірної України було багато помилок. «Атмосфера була такою, яка і повинна бути при проведенні
    • Сьогодні, 19:13
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    Олександр Косенко. Фото: ФФУ
    Олександр Косенко. Фото: ФФУ

    Тренер збірної України прокоментував виступ своїх підопічних на Євро-2018

    Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко підсумував виступ «синьо-жовтих» на Євро-2018. Нагадаємо, Україна програла Іспанії та покинула турнір на стадії 1/4 фіналу.

    Косенко вважає, що в індивідуальних і командних діях збірної України було багато помилок.

    «Атмосфера була такою, яка і повинна бути при проведенні змагань високого рівня. Всі збірні відчували підтримку. Гравці збірної України билися на всі сто відсотків, самовіддача була на висоті. На жаль, в індивідуальних і командних діях збірної України було багато помилок. Є над чим попрацювати», - сказав він.

    «Хлопці повинні брати на себе більше ініціативи, створювати моменти, а не перекладати відповідальність на партнера. Багато з наших гравців сильні в індивідуальному плані, можуть обіграти один в один і потужно пробити, але їм часто не вистачає рішучості. Коли ми граємо з командами на кшталт Іспанії або Португалії, то, на жаль, губимося і не віримо у власні сили», – цитує Олександра Косенка Команда №1.

    Збірна України футзал
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