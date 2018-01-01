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    Коваль потрапив у заявку на свій перший матч за «Депортіво»

    «Депортіво» в рідних стінах прийме «Леванте»
    Український новобранець «Депортіво» розпочне в запасі домашній поєдинок своєї команди проти «Леванте». Голкіпер збірної України Максим Коваль, якого київське «Динамо» до кінця сезону віддало в оренду «Депортіво», відразу ж виявився в заявці своєї нової команди на матч Прімери. Правда, поки, не в
    • Сьогодні, 13:53
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    Максим Коваль. Фото: ФК Депортіво
    Максим Коваль. Фото: ФК Депортіво

    «Депортіво» в рідних стінах прийме «Леванте»

    Український новобранець «Депортіво» розпочне в запасі домашній поєдинок своєї команди проти «Леванте».

    Голкіпер збірної України Максим Коваль, якого київське «Динамо» до кінця сезону віддало в оренду «Депортіво», відразу ж виявився в заявці своєї нової команди на матч Прімери. Правда, поки, не в стартовому складі, а в запасі.

    У суботу, 27 січня, «Депортіво» в рідних стінах прийме «Леванте» (14.00), який є одним з його прямих конкурентів у битві за виживання в еліті.

    Джерело: zbirna.com

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