Козлова не змогла пробитися у фінал парного розряду на тенісному турнірі в Москві
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Розсилка
Катерина Козлова
Матч тривав 1 годину і 29 хвилин
Українська тенісистка Катерина Козлова разом з росіянкою Наталією Віхлянцевою не змогла пробитися у фінал парного розряду на турнірі WTA International в Москві.
У півфіналі вони поступилися російському дуету Потапова / Звонарьова.
Матч тривав 1 годину і 29 хвилин.
Як відомо, в одиночному розряді українська тенісистка свої виступи також вже припинила.
Moscow River Cup – 2018
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Москві, Росія
Призовий фонд: $750,000
Півфінал (парний розряд)
Потапова / Звонарьова (Росія) - Козлова / Віхлянцева (Україна / Росія) - 6:3, 7:6 (2)