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    Козлова не змогла пробитися у фінал парного розряду на тенісному турнірі в Москві

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    Катерина Козлова - Козлова не змогла пробитися у фінал парного розряду на тенісному турнірі в Москві
    Катерина Козлова

    Матч тривав 1 годину і 29 хвилин

    Українська тенісистка Катерина Козлова разом з росіянкою Наталією Віхлянцевою не змогла пробитися у фінал парного розряду на турнірі WTA International в Москві.

    У півфіналі вони поступилися російському дуету Потапова / Звонарьова.

    Матч тривав 1 годину і 29 хвилин.

    Як відомо, в одиночному розряді українська тенісистка свої виступи також вже припинила.

    Moscow River Cup – 2018

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір у Москві, Росія

    Призовий фонд: $750,000

    Півфінал (парний розряд)

    Потапова / Звонарьова (Росія) - Козлова / Віхлянцева (Україна / Росія) - 6:3, 7:6 (2)

    теніс Катерина Козлова
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