Красива й наполеглива. Спекотні фото гімнастки Вікторії Шинкаренко



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Вікторія Шинкаренко - дворазова призерка чемпіонатів світу з художньої гімнастики Instagram Вікторії Шинкаренко

Дівчина успішно змагалася, але пішла зі спорту, бо перестала отриувати задоволення від процесу

Якийсь період киянка Вікторія Шинкаренко, котра сформувалася в художній гімнастиці під керівництвом Ніни і Олени Вітриченко, вважалася однією з найперспективніших українських гімнасток. Вона була бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2010 у вправах зі скакалкою та володаркою двох бронзових медалей (в командній першості і в вправах з булавами) на чемпіонаті світу-2011.

«Чому пішла з гімнастики рано? Найпоширеніше питання, хоча уже минуло більше 5 років, як я пішла з професійного спорту, - пише Шинкаренко у себе в Instagram. - Успіх - це драйв. Зник драйв - пора міняти діяльність.

Йти краще на піку успіху, ніж тягнути до нескінченності за звичкою або з примусу громадської думки. Драйв - енергія життя. Я зрозуміла, що більше немає драйву, не хочу ні шляху, ні результату. І чесно, не шкодую. Адже не втрачала час даремно на те, що не приносило нічого, крім виконання обов'язку, як мені говорили тоді».

У 2013-му, коли Вікторія пішла зі спорту, їй було всього 18. Нині дівчина насолоджується життям - подорожує, стрибає з парашутом і подлюбляє фотографуватися.

«Себе потрібно не знайти, а створити. Працею, завзятістю, кров'ю і потом, або мізками, - пише Вікторія. - Вважаю, що зараз не так важливо бути генієм і «винайти колесо», щоб піднятися по соціальних ліфтах. Зараз, коли світ сповнений можливостей, а в Україні повно вільних або майже вільних ніш з неякісним підходом, все, що потрібно - проявити волю...

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Єдине, що заважає більшості - прокрастинація. Менш здібні і розумні можуть виграти в забігу просто тому, що витискують себе кожен день. Замість перегляду серіалу, продовжують дотискати свій продукт... Замість 18, закінчують працювати в 21. І так далі.

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Кожен сам знає: робить він потрібну роботу, чи ту, яка легша і зрозуміліша, але менш ефективна. Так само кожен сам відчуває - дотиснув він себе сьогодні чи пошкодував. Щохвилини звірятися зі своїм барометром - шлях до успіху. Тільки відповідайте собі чесно, бо брехати собі найлегше. Тому і кажуть, що найскладніше перемогти себе. Найскладніший твій супротивник - завжди ти сам».