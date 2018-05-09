Красніков спростував інтерес «Динамо» до півзахисника «Гронінгена»

Майбутній керівник селекційного відділу «Динамо» заявив, що клуб не цікавиться нідерландським хавбеком

Майбутній керівник селекційного відділу «Динамо» Євген Красніков заявив, що клуб не цікавився півзахисником «Гронінгена» Жуніньо Бакуною. У вівторок, 8-го травня, нідерландські ЗМІ повідомили, що київське «Динамо» є одним з претендентів на підписання півзахисника «Гронінгена» Жуніньо Бакуни.



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Жуніньо Бакуна (праворуч). Фото: Getty Images

Майбутній керівник селекційного відділу «Динамо» заявив, що клуб не цікавиться нідерландським хавбеком

Майбутній керівник селекційного відділу «Динамо» Євген Красніков заявив, що клуб не цікавився півзахисником «Гронінгена» Жуніньо Бакуною.

У вівторок, 8-го травня, нідерландські ЗМІ повідомили, що київське «Динамо» є одним з претендентів на підписання півзахисника «Гронінгена» Жуніньо Бакуни.

«Особисто я ніколи не виявляв інтересу до цього футболіста, також я не знаю про такий інтерес і з боку київського «Динамо». Так що питання про джерела цієї інформації слід задавати тим ЗМІ, які її опублікували», - цитує Краснікова Matchday.ua.

Бакуна, який виступає на позиції центрального півзахисника (може зіграти і на правому фланзі півзахисту), є вихованцем академій «Левенборга» та «Гронінгена».

У лютому 2015 року зіграв свій перший матч за основну команду «Гронінгена», провівши відтоді у всіх турнірах 94 поєдинки, у яких забив чотири м'ячі.

Виступав за різні юнацькі та молодіжну збірні Нідерландів.

Журналісти Voetbal International відзначають, що Бакуна вважається одним з найталановитіших нідерландських гравців свого покоління.